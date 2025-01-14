В промышленной зоне Нижнекамске ведется контроль за воздушным пространством

В промышленной зоне Нижнекамска осуществляется контроль за воздушным пространством для обеспечения безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе исполкома города.

Сообщается, что на промышленных предприятиях Нижнекамска приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности работников. Сотрудники действуют стандартно согласно установкам службы безопасности.

Сегодня в Татарстане сообщили об опасности атаки беспилотниками. В аэропорту Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на работу.

В 5:20 под Казанью газовая цистерна загорелась из-за атаки БПЛА.

Диана Соловьёва