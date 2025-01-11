Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 11 января. Кубань, Крым, Адыгея

Основная причина разлива нефтепродуктов на танкерах в Черном море — это трещина в корпусе, которая образовалась из-за сильных штормов. Об этом заявили в оперштабе Краснодарского края.

После разлива нефтепродуктов в Черном море обнаружили уже 60 погибших дельфинов. Всего за пять дней их количество выросло в два раза.

Администрация Черноморского района Крыма ввела режим угрозы ЧС муниципального характера из-за мазутных пятен, возникших в результате разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Министерство связи Крыма заявило о массированной DDoS-атаке на инфраструктуру крупных операторов мобильной и фиксированной связи.

В Краснодаре, на перекрестке улиц Гоголя и Седина, стартовала реконструкция исторического здания бывшей швейной фабрики «Александрия». Ее собирались начать еще полтора года назад.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...