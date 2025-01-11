Главные новости за 11 января. Кубань, Крым, Адыгея

Основная причина разлива нефтепродуктов на танкерах в Черном море — это трещина в корпусе, которая образовалась из-за сильных штормов. Об этом заявили в оперштабе Краснодарского края.

После разлива нефтепродуктов в Черном море обнаружили уже 60 погибших дельфинов. Всего за пять дней их количество выросло в два раза.

Администрация Черноморского района Крыма ввела режим угрозы ЧС муниципального характера из-за мазутных пятен, возникших в результате разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Министерство связи Крыма заявило о массированной DDoS-атаке на инфраструктуру крупных операторов мобильной и фиксированной связи.

В Краснодаре, на перекрестке улиц Гоголя и Седина, стартовала реконструкция исторического здания бывшей швейной фабрики «Александрия». Ее собирались начать еще полтора года назад.