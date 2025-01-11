В оперштабе Кубани назвали главную причину разлива нефтепродуктов в Черном море

Основная причина разлива нефтепродуктов на танкерах в Черном море — это трещина в корпусе, которая образовалась из-за сильных штормов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уборка мазута на Черноморском побережье

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Уборка мазута на Черноморском побережье

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Накануне, пока это еще было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы. Новых повреждений и утечек мазута с места, где судно разломилось во время шторма, не обнаружили», — заявили в оперштабе.

Утром 11 января в район мыса Панагия прибыл специальный плавающий кран с баржей: как только это станет возможным, он приблизится к корме танкера «Волгонефть-239» и приступит к сбору мазута. Для этого, власти продолжат прокладывать временную дорогу, чтобы собрать максимум нефтепродуктов.

В оперштабе также сообщили, что в районе кормы судна, где уже убрали плотный тягучий мазут, мелкие фракции, капли и остаточное загрязнение собирают с помощью сетей. Он налипает на них и больше не попадает в воду.

«После того, как сети наберут достаточно мазута, их складывают в ковш экскаватора для вывоза на предприятие по утилизации, и берут чистое полотно», — пояснили в кубанском оперативном штабе.

Кроме того, крупные мазутные пятна обрабатывают сорбентом: он позволяет в течение 14 дней добиться полного разложения нефтепродуктов и очищения моря.

Александр Орлов