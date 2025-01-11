Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Количество погибших дельфинов в Черном море выросло до 60 особей

После разлива нефтепродуктов в Черном море обнаружили уже 60 погибших дельфинов. Об этом РБК сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. Всего за пять дней их количество выросло в два раза.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Около 60 погибших дельфинов [найдены] после разлива мазута. Анапа, Новороссийск, Геленджик, несколько было обнаружено в Туапсинском районе, один в Сочи»,— прокомментировала госпожа Бельская.

В беседе с ТАСС она уточнила, что состояние тел, предварительно, может свидетельствовать о том, что основная часть найденных китообразных погибла в первые 10 дней после ЧП с танкерами.

6 января центр «Дельфа» сообщил о 32 дельфинах, погибших в результате разлива нефтепродуктов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...