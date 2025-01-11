Количество погибших дельфинов в Черном море выросло до 60 особей

После разлива нефтепродуктов в Черном море обнаружили уже 60 погибших дельфинов. Об этом РБК сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. Всего за пять дней их количество выросло в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Около 60 погибших дельфинов [найдены] после разлива мазута. Анапа, Новороссийск, Геленджик, несколько было обнаружено в Туапсинском районе, один в Сочи»,— прокомментировала госпожа Бельская.

В беседе с ТАСС она уточнила, что состояние тел, предварительно, может свидетельствовать о том, что основная часть найденных китообразных погибла в первые 10 дней после ЧП с танкерами.

6 января центр «Дельфа» сообщил о 32 дельфинах, погибших в результате разлива нефтепродуктов.