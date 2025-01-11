Еще два российских аэропорта приостановили работу

В международных аэропортах Ульяновска и Самары в целях безопасности введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации. В то же время аэропорт в Саратове возобновил работу.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Ограничения в аэропорту Ульяновска вводятся уже второй раз за день. Первый раз его работа была приостановлена утром — с 8:00 до 8:30 мск. Вместе с ульяновской воздушной гаванью принимать и отправлять самолеты прекратили аэропорты Казани и Нижнекамска.

С 10:40 мск ограничения действовали также в аэропорту Саратова. в 14:30 мск авиагавань снова начала принимать и отправлять рейсы. На время ограничений следовавшие в Саратов самолеты перенаправлялись в Самару и Волгоград.