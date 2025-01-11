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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Казани второй раз за день приостановил работу

В международном аэропорту в городе Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. За сегодня, 11 января, казанская авиагавань прекращает работу уже второй раз.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15:05 мск введены в аэропорту Казани»,— написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram. Работа аэропорта возобновилась в 8:30 мск.

C 13:40 мск продолжают действовать ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Ульяновска, с 14:00 — в аэропорту Самары. Примерно с 10:40 до 14:30 не принимал и не отправлял самолеты аэропорт Саратова. Ограничения сегодня также вводились в Нижнекамске.

Росавиация уточнила, что ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов. Минобороны сообщало, что в ночь на 11 января силы ПВО сбили 85 беспилотников над шестью регионами, а также над Азовским и Черным морями. В Тамбовской области БПЛА врезались в два жилых дома, пострадали семь человек.

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