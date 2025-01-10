Премьер Дании предложила Дональду Трампу поговорить после его слов о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о контакте с избранным президентом США Дональдом Трампом после его заявлений о Гренландии. Она повторила, что не верит в возможность силового захвата датской автономии со стороны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Reuters Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Reuters

«Мы предложили (Дональду Трампу.— "Ъ") поговорить... Я не думаю, что будет что-то конкретное, пока избранный президент (США.— "Ъ") не вступит в должность»,— отметила глава датского правительства.

9 января госпожа Фредериксен созвала лидеров парламентских фракций, включая представителей Гренландии, для обсуждения позиции правительства по этому вопросу. После этой встречи премьер рассказала, что связывалась с господином Трампом, уточнив, что разговор пока не состоялся.

Дональд Трамп говорил, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость для нацбезопасности». Он обещал сделать ее «снова великой», если та решит присоединиться к США. По данным CNN, команда политика предупредила датских чиновников, что господин Трамп имеет серьезные намерения насчет Гренландии. Власти автономии подтвердили готовность сотрудничать с Белым домом. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, в свою очередь, допустил, что Копенгаген будет готов признать Гренландию независимой.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».