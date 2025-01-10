Bloomberg: фон дер Ляйен намерена встретиться с Трампом до инаугурации

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая намечена на 20 января. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Johanna Geron, Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Johanna Geron, Reuters

По их сведениям, госпожа фон дер Ляйен готова провести встречу в принадлежащем господину Трампу поместье Мар-а-Лаго во Флориде. «Представители ЕС и господина Трампа провели переговоры, однако пока неясно, удастся ли организовать визит»,— отметило агентство.

Вопрос о проведении мероприятия также будет зависеть от самочувствия Урсулы фон дер Ляйен, которая в Германии восстанавливается после тяжелой пневмонии и пока не вернулась в Брюссель. Глава ЕК еще две недели не будет участвовать в публичных мероприятиях.

6 января Конгресс объявил Дональда Трампа победителем президентских выборов 2024 года. Вице-президент Камала Харрис, которая была соперницей политика на выборах, в качестве председателя Сената подтвердила победу республиканца.

Глава уходящей администрации Джо Байден предположил, что мог бы победить Дональда Трампа на прошедших выборах. При этом 82-летний демократ затруднился ответить на вопрос, хватило бы ему сил возглавлять США на протяжении еще четырех лет.