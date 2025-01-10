Bloomberg: фон дер Ляйен намерена встретиться с Трампом до инаугурации
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая намечена на 20 января. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Johanna Geron, Reuters
По их сведениям, госпожа фон дер Ляйен готова провести встречу в принадлежащем господину Трампу поместье Мар-а-Лаго во Флориде. «Представители ЕС и господина Трампа провели переговоры, однако пока неясно, удастся ли организовать визит»,— отметило агентство.
Вопрос о проведении мероприятия также будет зависеть от самочувствия Урсулы фон дер Ляйен, которая в Германии восстанавливается после тяжелой пневмонии и пока не вернулась в Брюссель. Глава ЕК еще две недели не будет участвовать в публичных мероприятиях.
6 января Конгресс объявил Дональда Трампа победителем президентских выборов 2024 года. Вице-президент Камала Харрис, которая была соперницей политика на выборах, в качестве председателя Сената подтвердила победу республиканца.
Глава уходящей администрации Джо Байден предположил, что мог бы победить Дональда Трампа на прошедших выборах. При этом 82-летний демократ затруднился ответить на вопрос, хватило бы ему сил возглавлять США на протяжении еще четырех лет.