У Урсулы фон дер Ляйен выявили тяжелую пневмонию

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не сможет приехать на выездное заседание ЕК в Гданьск, сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Стефан де Кеерсмакер польскому агентству PAP. Он уточнил, что председатель ЕК не приедет на связанное с инаугурацией польского председательства в Совете ЕС мероприятие «из-за тяжелой пневмонии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, встреча по случаю инаугурации польского председательства пройдет в другой день. Урсула фон дер Ляйен должна была председательствовать на выездном заседании ЕК в Польше 9 и 10 января. Господин де Кеерсмакер уточнил, что госпожа фон дер Ляйен из-за болезни отойдет от выполнения своих обязанностей в первые две недели 2025 года. Подробнее о состоянии здоровья председателя ЕК и о датах перенесенных встреч пресс-секретарь не рассказал.