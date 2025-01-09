Сотрудники ярославского МЧС потушили 63 пожара в праздники

В Ярославской области в период с 28 декабря по 8 января сотрудники областного МЧС 63 раза выехали на тушение пожаров. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар под Переславлем

Фото: МЧС России Пожар под Переславлем

Фото: МЧС России

Как сообщал «Ъ-Ярославль», 4 января спасатели тушили жилой дом под Переславлем. Огонь уничтожил кровлю и часть здания. Пять семей остались без жилья.

В этот же период работники МЧС 16 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП и спасли пятерых человек. В том числе, 7 января МЧС выезжало на аварию в Рыбинске с тремя пострадавшими. В новогодние праздники не зафиксировали происшествий на воде.

Алла Чижова