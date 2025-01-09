Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудники ярославского МЧС потушили 63 пожара в праздники

В Ярославской области в период с 28 декабря по 8 января сотрудники областного МЧС 63 раза выехали на тушение пожаров. Об этом сообщили в ведомстве.

Пожар под Переславлем

Пожар под Переславлем

Фото: МЧС России

Пожар под Переславлем

Фото: МЧС России

Как сообщал «Ъ-Ярославль», 4 января спасатели тушили жилой дом под Переславлем. Огонь уничтожил кровлю и часть здания. Пять семей остались без жилья.

В этот же период работники МЧС 16 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП и спасли пятерых человек. В том числе, 7 января МЧС выезжало на аварию в Рыбинске с тремя пострадавшими. В новогодние праздники не зафиксировали происшествий на воде.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...