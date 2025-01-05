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Прокуратура взяла под контроль проверку пожара под Переславлем

Переславская прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, начатой из-за пожара в жилом доме в поселке Приозерный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вчера вечером в результате пожара сгорела крыша и часть здания. Пять семей остались без жилья. Как сообщили в областной прокуратуре, жители дома разместились у родственников и в пункте временного размещения. На настоящий момент решается вопрос о предоставлении им маневренного жилья.

«Переславская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара в пятиквартирном жилом доме в поселке Приозерный, организованной территориальным подразделением регионального управления МЧС»,— сообщили в прокуратуре.

Предварительной причиной пожара сотрудники МЧС назвали аварийный режим работы электросети.

Алла Чижова

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