В Рыбинске в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

В Рыбинске в ДТП с участием автомобилей Ford Mondeo и Chevrolet Niva пострадали трое пассажиров, в том числе девочка 2012 года рождения. Об этом сообщили в областном УМВД и ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла в районе 17:42 7 января на улице Фурманова около дома №9. В ликвидации последствий столкновения принимали участие спасатели. В результате ДТП пострадали пассажирка автомобиля Ford Mondeo и две пассажирки Chevrolet Niva, в том числе ребенок. Обстоятельства аварии пока не называются.

Алла Чижова