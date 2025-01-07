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В Рыбинске в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

В Рыбинске в ДТП с участием автомобилей Ford Mondeo и Chevrolet Niva пострадали трое пассажиров, в том числе девочка 2012 года рождения. Об этом сообщили в областном УМВД и ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла в районе 17:42 7 января на улице Фурманова около дома №9. В ликвидации последствий столкновения принимали участие спасатели. В результате ДТП пострадали пассажирка автомобиля Ford Mondeo и две пассажирки Chevrolet Niva, в том числе ребенок. Обстоятельства аварии пока не называются.

Алла Чижова

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