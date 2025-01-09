В Калифорнии сгорел дом актера Энтони Хопкинса

В результате пожаров в Калифорнии полностью уничтожен дом Энтони Хопкинса, сообщает Daily Mail. Актер приобрел дом в 2021 году, за здание с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами в районе Пасифик-Палисадес он заплатил $6 млн. На фотографиях с места ЧП видно, что от дома остался только обгоревший забор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Энтони Хопкинса

Фото: Google Maps Дом Энтони Хопкинса

Фото: Google Maps

В общей сложности огнем повреждена уже 1 тыс. зданий. Лесные пожары начались в Южной Калифорнии на этой неделе. Погибло как минимум пять человек, ущерб от пожаров оценивают более чем в $50 млрд. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелесе проводится эвакуация жителей районов, находящихся вблизи Голливуда. По данным TMZ, полностью сгорел дом актрисы Пэрис Хилтон.