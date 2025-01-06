«Рёнхап»: полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента

Полиция Республики Корея отказалась самостоятельно применять ордер на арест президента Юн Сок Ёля в рамках дела о мятеже, делегированный им Управлением антикоррупционных расследований, пишет агентство «Рёнхап».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Заместитель главы специальной следственной группы полиции заявил, что после юридической проверки уведомления о применении ордера были выявлены спорные правовые аспекты. Полиция решила продолжить консультации с управлением по этому вопросу, фактически отказавшись от самостоятельного исполнения ордера.

Управление антикоррупционных расследований в ночь на 6 января передало право на применение ордера полиции. Срок действия документа истекает 6 января, и управление намерено подать в суд заявление о его продлении.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился отменить решение, но отверг все обвинения. 14 декабря ему объявили импичмент со второй попытки. В Агентстве по борьбе с коррупцией считают, что исполнить ордер на арест господина Юна невозможно. 3 января следователи вошли в его резиденцию, но встретили сопротивление со стороны охраны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Южнокорейского президента убрали со второй попытки».