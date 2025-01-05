Обломки беспилотников повредили дома и машины в Таганроге и ростовском селе

В Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района упали обломки беспилотников, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Никто не пострадал, возгораний не произошло.

О повреждении имущества сообщили жители четырех домохозяйств. В домах разбиты окна, посечены кровля и стены домов. Также повреждения получили автомобили. На место выехали дежурные службы. Господин Слюсарь пообещал, что жителям окажут помощь.

Атаке БПЛА также подверглась Белгородская область. Никто не пострадал. В результате удара выбило окна в двух многоквартирных домах.

В последний раз БПЛА сбивали над Ростовской областью в ночь на 3 января. Тогда было сбито четыре беспилотника. Никто не пострадал, разрушений не было. Еще пять БПЛА было уничтожено над Ростовской область вечером 1 января.