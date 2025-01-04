Florinskiy Bistro, «Счастливы вместе», «Маша и Медведь»

В 2024 году в Екатеринбурге открылись новые ресторанные проекты и прекратил работать ряд старых. Итальянская, русская и горская кухни, ресторан в архитектурном памятнике и гастромолл, ставший «Главным», — в обзоре «Ъ-Урал».

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В начале января в Екатеринбурге на ул. Пушкина закрылся итальянский ресторан Cibo, работавший с 2017 года. Он принадлежал Вадиму и Ярославу Борисихиным. Авторы проекта сообщали, что ресторан не закрывается полностью и в дальнейшем может продолжить свою работу.

В начале 2024 года на пересечении ул. Радищева и Шейнкмана владельцы бара «Сплетни» и бургерной «А ты где?» открыли семейный ресторан «Ива». В заведении сочетаются русская и европейская кухни в современном прочтении. Интерьером ресторана занималась дизайн-студия Rim VIII, на первом этаже разместили акцентную барную стойку. Бренд-шефом «Ивы» стал Аркадий Кузеванов. Ресторан рассчитан на 115 посадочных мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Маша и Медведь"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ресторан "Маша и Медведь"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В феврале в Екатеринбурге открылся первый ресторан сети «Маша и Медведь» (компания Baden Family). Заведение появилось на месте ресторана Grain, закрывшегося в апреле 2023 года. От прошлого интерьера сохранились деревянные ставни, скамьи и несколько столов со стульями, заведение выполнено по мотивам мультфильма «Маша и Медведь». В частности, в углу появилась декоративная печь, под потолком — резные наличники, а в центре одного из залов — длинный стол для застолий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Счастливы вместе»

Фото: предоставлено рестораном «Счастливы вместе» Ресторан «Счастливы вместе»

Фото: предоставлено рестораном «Счастливы вместе»

Ресторатор Кирилл Шлаен в начале весны открыл ресторан «Счастливы вместе» в ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге. Семейное заведение объединяет блюда кухонь России, Италии, Франции, Ливана и Грузии. Гости могут разместиться в главном зале с арочными окнами, двойном цветочном зале, зеленом вип-зале, исторических залах «Ломбардия» и винотека. Общее количество посадочных мест около 200, заведение рассчитано на посещение с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бистро Florinskiy

Фото: Мария Кормаченко Бистро Florinskiy

Фото: Мария Кормаченко

В июле в особняке у клубного дома «Тихвин» в особняке XIX века Павла Флоринского на Сакко и Ванцетти, 69 открылось городское бистро Florinskiy. Запуском бистро занималась команда ресторана Castor’ka. Интерьер ресторана выполнен в эклектичном стиле, а в меню сочетаются азиатские и европейские блюда. Бренд-шеф бистро Денис Захаренко работал в проектах Duo Gastrobar, Ginza и Italy. Реставрацией особняка занималась компания «Деловой дом на Архиерейской» с 2021 года, интерьер восстанавливали по историческим фотографиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан горской кухни "Гурмадзе"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ресторан горской кухни "Гурмадзе"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На месте паба James в Екатеринбурге, расположенном на пересечении улиц Мамина-Сибиряка и Первомайской, открылся новый ресторан горской кухни «Гурмадзе». Проект реализован компанией Resta Management совместно с ресторатором Олегом Флегановым. Ресторан рассчитан на 100 мест в зале и 50 мест на летней веранде. Средний чек заведения составляет 2 тыс. руб.

На ул. Малышева, 25 закрылся ресторан «Рататуй», который работал там с 2014 года. Заведение прекратило работу 29 октября. Открытыми остались филиалы на ул. Луначарского, 128, ул. Татищева, 77, ул. 8 марта, 190, ул. Уральских Рабочих, 54.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Carbonara

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Carbonara

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отреставрированный ресторан Carbonara Кирилла Шлаена открыли в Екатеринбурге в начале ноября. В ресторане не только обновили интерьер, но и перезапустили кухню. В зале четыре зала. Самый эффектный из них – «Центральный», где находятся бар и небольшая сцена, на которой выступает группа La Banda Carbonara. Стена украшена итальянским триптихом современного русского импрессиониста Сергея Кияницы. «Патио» представляет собой светлое помещение с большими окнами и зеленой аркой. Гостям доступны «Библиотека» и зал «Семейная мансарда» с отдельным входом. В меню представлена неаполитанская пицца, паста, домашнее мороженое, канноли и другие итальянские блюда. Средний чек составляет 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гастромолл «Главный»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Гастромолл «Главный»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

14 декабря в квартале «Екатеринбург-Сити» открылся гастромолл «Главный», построенный компанией «УГМК-Застройщик». В гастромолле расположились кафе с азиатским чаем Pims, японское бистро Yuzu, пышечная «ПШК», «Шанежная», корейский стрит-фуд «Пян се», ресторан Breadway, бургерная Jazz&Burg's, «Мидитация», «Уралочка русалочка» и другие заведения. Всего там восемь ресторанов и 30 корнеров.