В Екатеринбурге на Малышева закроется ресторан «Рататуй»

Ресторан «Рататуй» на ул. Малышева, 25 в Екатеринбурге закроется во вторник, 29 октября. Информация об этом появилась на сайте заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарии у сотрудников ресторана. Всего в Екатеринбурге будут работать четыре заведения сети: на Луначарского, 128, Татищева, 77, 8 марта, 190, Уральских Рабочих, 54.

Летом в центре уральской столицы компания Resta Management приобрела двухэтажное помещение в клубном доме «На Октябрьской», строительством которого занимается компания «УГМК-Застройщик». На первом этаже помещения разместят кафе, на втором — ресторан со средиземноморской кухней. Ожидается, что проекты реализуют до конца года.

Полина Хабарова