Гастромолл «Главный» в Екатеринбурге откроется 14 декабря

Открытие гастромолла «Главный» в Екатеринбурге состоится 14 и 15 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале гастромолла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено УГМК-Застройщик Фото: Предоставлено УГМК-Застройщик

В гастромолле появятся кафе с азиатским чаем Pims, японское бистро Yuzu, пышечная «ПШК», «Шанежная», корейский стрит-фуд «Пян се», ресторан Breadway, бургерная Jazz&Burg's, «Мидитация», «Уралочка русалочка».

Гастромолл «Главный» откроется в квартале «Екатеринбург-Сити» на перекрестке улиц Октябрьской Революции и Боевых Дружин. Площадь гастромолла составляет 28 тыс. кв. м, всего там планируют открыть восемь ресторанов и 30 корнеров. Строительством занималась компания «УГМК-Застройщик».

Анна Капустина