В Свердловской области температура поднимется до -2° в середине недели

В середине недели температура воздуха в Свердловской области поднимется до -2°, следует из данных Уральского Гидрометцентра. Ранее синоптики прогнозировали температуру воздуха 30 декабря в -7°…-12° ночью и в -4°…-9° днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области во вторник, 31 декабря ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег, в отдельных районах — метель. Температура ночью составит -7°...-12°, днем — -2°...-7°. Ожидается юго-западный ветер 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с.

В среду, 1 января будет с прояснениями, местами пройдет небольшой, умеренный снег, на юге области — сильный снег, в отдельных районах — метель. Температура ночью — -5°...-13°, днем — -3°...-8°. Ветер будет южный с переходом на западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В четверг, 2 января ночью ожидается облачность с прояснениями, днем — переменная облачность, небольшой снег, на юго-западе региона — умеренный снег. Температура ночью составит -8°...-18°, днем — -4°...-14°. Ветер будет южный, юго-западный 3-8 м/c.

В Екатеринбурге во вторник, 31 декабря прогнозируют облачность с прояснениями, днем небольшой снег. Температура ночью составит -8°...-10°, днем — -2°...-4°. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с.

В среду, 1 января будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, днем — умеренный снег. Температура ночью составит -5°...-7°, днем — -3°...-5°. Ветер будет южный с переходом на западный 4-9 м/с.

В четверг, 2 января будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность и небольшой снег. Ночью температура может составить -8°...-10°, днем — -6°...-8°. Ветер будет южный, юго-западный 3-8 м/c.

Ранее Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге» сообщал, что температура воздуха в декабре в городе не опускалась ниже -15,4°, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений.

Подробнее о том, какой погоды ожидать жителям Урала в новогодние праздники, — в материале «Ъ-Урал» «"В январе будут отдельные морозные дни, у нас без этого не обходится"».

Василий Алексеев