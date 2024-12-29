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Погода в декабре в Екатеринбурге обновила исторический рекорд

В декабре в Екатеринбурге температура воздуха не опускалась ниже -15,4°С, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Уже сейчас можно сказать, что минимум нынешнего декабря (-15,4°С) в Екатеринбурге становится самым высоким декабрьским минимумом в городе за всю историю наблюдений, оставляя позади 2003 год с минимумом декабря -16,3°С»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что среднесуточная температура в субботу, 28 декабря, составила -3,2°С, что на 8,2°С превышает норму. По Свердловский области самый низкий дневной максимум был зафиксирован в пос. Шамары (-3,7°С).

Ожидается, что в понедельник, 30 декабря, температура воздуха ночью в Екатеринбурге составит -7°С, днем — -5°С. Во вторник, 31 декабря, ночью — -8°С, днем — -3°С. В среду, 1 января, ночью — -6°С, днем — -3°С.

Подробнее о том, какой погоды ожидать жителям Урала в новогодние праздники, — в материале «Ъ-Урал» «"В январе будут отдельные морозные дни, у нас без этого не обходится"».

Анастасия Таначева

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