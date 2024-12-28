«В январе будут отдельные морозные дни, у нас без этого не обходится»

Уходящий год был для Свердловской области на 1,1° выше нормы по значению среднегодовой температуры и вошел в пятерку самых теплых лет за всю историю наблюдений. В предстоящую новогоднюю ночь в Свердловской области температура воздуха днем составит -3°…-8°, в Екатеринбурге — -3°. В первый день Нового года можно ожидать небольшой снег, а в следующий раз осадки, по прогнозам, выпадут 7 января. О том, какие аномальные явления были зафиксированы в течение 2024 года и какой зимы ожидать уральцам, рассказала на пресс-конференции главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О том, каким был уходящий год

Мы фиксируем, что климат теплеет. В 1981 году впервые температура воздуха в Екатеринбурге превысила норму на 4°, до этого превышения были на 1-2°. Текущий год не исключение: средняя температура за год составила 4°-4,4°, что выше нормы на 1,1°. Кажется, что небольшое превышение, но, тем не менее, этот год займет пятое место в ряду теплых лет. Впереди него — 2020 год, 1995 год с температурой 5°, 2023 год, 2008 год.

По Свердловской области в целом за год температура была несколько ниже — 2,9°. По данным Всемирной метеорологической организации, предполагается, что этот год будет самым теплым на земном шаре. В связи с этим в последнее время уделяется довольно много внимания проблемам климата и, в частности, вопросам антропогенного фактора. Все больше данных за то, что человечество несет значительную долю ответственности за потепление.

Если говорить о том, как было с погодой в Свердловской области в течение 2024 года, то можно отметить, что зима была чуть-чуть холоднее обычного. Январь-февраль в Екатеринбурга были холоднее нормы на 1-2°, средняя температура зимы составила -12,6°, включая декабрь 2023 года. В среднем, на территории Свердловской области температура была пониже — -14°. На севере региона самая холодная температура была зафиксирована на уровне -40°…-42°.

Весна была по температуре близка к норме, апрель — теплее нормы на 2°. Был хороший и даже аномально жаркий период в апреле, когда температуры были на 7-17° выше нормы в течение пяти дней. А май был очень холодным — на 4° ниже нормы — и занял 4-7 места в ранге самых холодных майских месяцев. При этом осадков было около 120% нормы в среднем по региону. В Екатеринбурге средняя температура мая составила 7,6°, рекордная (4,8°) была зафиксирована в 1917 году. Последний такой холодный май в большинстве районов Свердловской области был зафиксирован в 1969 году.

Лето, несмотря на то что было много чисто житейских нареканий, все-таки было хорошим. На севере области была зафиксирована норма по солнечным часам, но на юго-западе региона — примерно на 10% меньше солнца, чем обычно.

Осень была достаточно выдающейся в плане того, что она была теплой и сухой. Все, что выросло, все можно было убрать. Сентябрь был особенно теплым — на более чем 2° выше нормы. Выпало около 30% нормы осадков, и столько же — в октябре. В ноябре их было побольше, хотя месяц тоже был теплым.

Если говорить о каких-то опасных явлениях 2024 года, то можно упомянуть аномально жаркие периоды апреля и июля, когда в течение пяти суток температура была на 7-12° выше нормы. Из других опасных явлений можно выделить май, когда по 10-13 ночей были заморозки.

О том, какой будет новогодняя ночь

Ожидается, что декабрь будет на 4-6° выше нормы. Он тоже выдающийся, не рекордный, но показательный. Примерно такая погода сохранится и в начале января. Никаких резких изменений не произойдет. Сегодня, 27 декабря, идет снежок, но это предусмотренный снег: проходит фронт, который принесет очередную порцию атлантического тепла. Температура воздуха завтра днем составит -1°…-6°, возможно, на Востоке области дойдет до 0°. В последующие дни температура будет чуть-чуть пониже, но очень незначительно. В новогоднюю ночь ожидается -6°…-11° ночью, и -3°…-8° днем. В Екатеринбурге будет -5° ночью и -3° днем.

Совсем исключать осадки в праздники нельзя, потому что тот циклон, который есть на севере страны, спускается к югу, а его ложбина будет разворачиваться. Поэтому скорее всего 1 января снежок будет в большинстве районов, в том числе и в Екатеринбурге. Следующая порция осадков, вероятно, будет 7 января, поскольку тогда пройдет еще одна ложбина этого же северного циклона, и тоже будет снег. Согласно прогнозу Гидрометцентра, январь будет на 1° выше нормы (норма — -13°…-16°, на крайнем севере Свердловской области — -17°…-19°), осадков выпадет около нормы и меньше (норма — 22-47 мм). Но это не исключает того, что в январе будут отдельные морозные дни, у нас без этого не обходится, потому что все-таки это самый холодный месяц. В прошлом году были морозы -40°. В этом году, может быть, не -40°, но -20°…-30° будет наверняка.

На севере УрФО в январе должно быть больше осадков и умеренные морозы, поскольку не похоже, чтобы циклоны, которые сейчас очень далеко от нашего региона, глубоко опустились на материк. Они находятся в акватории Ледовитого океана и не дают холодному арктическому воздуху опуститься в южные широты, поэтому держится довольно теплая погода. Я думаю, что на севере округа будет несколько теплее, чем обычно. Несколько холоднее будет в более южных районах, там будут действовать антициклоны за счет ночного выхолаживания. В южных районах УрФО осадков будет меньше нормы, в Свердловской области — около нормы, в северных районах — снега будет больше нормы.

Подготовила Анастасия Таначева