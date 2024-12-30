Следствие по делу об отравлении клиентов «Кухни на районе» продлили до 15 февраля

СКР допросит поваров, отвечавших за готовку лобио для сервиса «Кухня на районе», чьи клиенты массово отравились летом, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Срок следствия по делу продлен до 15 февраля.

По данным собеседника агентства, поваров допросят в качестве свидетелей. До середины февраля СКР намерен получить результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы. Помимо этого планируется наложить арест на имущество обвиняемых по делу.

В июне в больницы Москвы стали обращаться люди с симптомами ботулизма — редкого инфекционного заболевания, которое поражает нервную систему. Роспотребнадзор выяснил, что они употребляли салат лобио от ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». По всей РФ отравилось более 400 человек, двое умерли. Суд приостановил работу «Кухни на районе».

По версии следствия, причиной отравления были нарушения производства и хранения фасоли в компании «Савон-К». СКР возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Фигурантами проходят глава «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова и глава «Савон-К» Владимир Шин.

Подробности — в материале «Ъ» «Ботулизм вызвал обильные аресты».