Трех пострадавших при крушении под Актау граждан Киргизии доставили в Бишкек

Спецборт МЧС Киргизии доставил в Бишкек жителей республики, пострадавших в результате авиакатастрофы под казахстанским Актау. Самолет прибыл в международный аэропорт «Манас» в ночь на сегодня. На борту разбившегося лайнера «Азербайджанских авиалиний» было трое граждан страны. Все они выжили, один в тяжелом состоянии.

«Трое граждан, пострадавших в авиакатастрофе в городе Актау Республики Казахстан, <...> помещены в Национальный госпиталь республики»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС). Уточняется, что сейчас раненые находятся под наблюдением медиков.

Катастрофа самолета Embraer 190 произошла 25 декабря, из-за крушения погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. 28 декабря президент Казахстана сообщил о планах привлечь к расшифровке черных ящиков экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что обломки лайнера и показания очевидцев говорят о том, что причиной крушения воздушного судна стало внешнее вмешательство. 28 декабря президент РФ Владимир Путин принес извинения азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой. Накануне главы государств продолжили обсуждение ситуации, связанной с трагедией.

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