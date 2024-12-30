В Южной Корее после крупнейшей авиакатастрофы проверят все Boeing 737-800

Власти Южной Кореи распорядились организовать проверку всего парка самолетов Boeing 737-800 в связи с крушением в аэропорту Муан лайнера, принадлежащего перевозчику Jeju Air. Об этом сообщило «Рёнхап».

Ранее сегодня агентство распространило данные о проблемах с шасси еще у одного самолета названной авиакомпании. Экипаж лайнера сообщил о нештатной ситуации вскоре после вылета с острова Чеджу. Самолет смог вернуться в аэропорт.

Следовавший из Бангкока рейсом 7C2216 Boeing 737-800, принадлежащий Jeju Air, разбился при посадке в Муане утром 29 декабря. На борту судна находился 181 человек, включая членов экипажа. Погибли 179 человек, выжили 2 бортпроводника, находившихся в хвостовой части самолета. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв, в стране объявили семидневный траур. В качестве возможных причин крушения рассматриваются погодные условия и столкновение с птицами.