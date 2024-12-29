Лавров: договоренности по Украине должны быть нерушимыми

Россия готова вести переговоры по Украине, однако договоренности должны устранять первопричины конфликта, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выступил за то, чтобы эти договоренности невозможно было разрушить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам. Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения»,— подчеркнул дипломат в интервью ТАСС. Он отметил, что также необходимо понимать, «с кем и о чем» вести переговоры.

Президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий и на основе стамбульских договоренностей. При этом он подчеркнул, что переговоры могут вестись с любым представителем Украины, если он пойдет на выборы и получит легитимность.

О вариантах урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Встречная Украина».