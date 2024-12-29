Алиев объяснил приостановку полетов в российские города вопросами безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны на неопределенный срок прекратили авиасообщение с десятью городами России. Он обосновал решение вопросами безопасности после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», который, по его словам, был обстрелян с земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«AZAL приостановил полеты в семь городов России на неопределенный срок. В то же время мы прекратили полеты российских авиакомпаний из трех российских городов в Азербайджан. Наше авиасообщение с десятью городами сейчас приостановлено, и здесь прежде всего на первый план выходят вопросы безопасности»,— сказал Ильхам Алиев в интервью AzTV.

Рейсы были отменены между Азербайджаном и российскими Грозным, Махачкалой, Сочи, Минеральными Водами, Владикавказом, Нижним Новгородом, Самарой, Саратовом, Уфой, Волгоградом. О прекращении полетов в некоторые города России ранее также сообщали «Туркменские авиалинии», казахстанская Qazaq Air, FlyDubai и израильская El Al.

Крушение самолета «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный, произошло 25 декабря. Погибли 38 человек, в том числе 7 россиян. Ильхам Алиев потребовал от России признания вины и выплаты компенсаций. В то же время он заявил, что борт не был сбит специально.

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