В Екатеринбурге открыли шесть парковок для туристических автобусов

В Екатеринбурге появились зоны для остановок гостевого транспорта. Как сообщили в мэрии, это должно обеспечить комфорт туристов, число которых «за последние годы значительно возросло».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге появились парковки для туристического транспорта

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Екатеринбурге появились парковки для туристического транспорта

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Парковки для туристических автобусов появились по следующим адресам:

напротив колледжа имени Ползунова (проспект Ленина, 28);

напротив Оперного театра (проспект Ленина, 46а);

напротив Президентского центра Б.Н. Ельцина (улица Бориса Ельцина, 3);

напротив Храма на Крови (улица Царская, 10);

напротив здания Сити-Центра (проспект Ленина, 50);

напротив Музея истории и археологии Урала (проспект Ленина 69/10).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что власти Екатеринбурга отменили оплату за парковку на платных стоянках города во время новогодних выходных. В период с 29 декабря по 8 января парковка по всему городу будет бесплатной, следует из постановления администрации.

Напомним, мэрия Екатеринбурга в 2025 году планирует ввести «подписку» на платную парковку. Предполагается, что ее стоимость составит 3 тыс. руб. в год, то есть чуть больше 8 руб. в день. Сейчас специалисты мэрии готовят нормативно-правовую базу для нововведения.

Анастасия Таначева