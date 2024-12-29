Главные новости к утру 29 декабря

В Южной Корее при посадке разбился пассажирский самолет Boeing 737-800. Предположительно, погибли 179 человек, двое выжили. По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность шасси. Самолет пытались посадить на фюзеляж, но лайнер не успел затормозить, столкнулся с ограждением и развалился.

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