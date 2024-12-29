В Белгородской области гражданский пострадал при сбросе взрывчатки с БПЛА

Мирный житель получил ранение при сбросе взрывчатки с беспилотника на грузовик в Грайворонском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мужчину госпитализировали попутным транспортом в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы. Позднее его переведут в городскую больницу Белгорода.

Над Белгородской областью в ночь на 28 декабря уничтожили 11 беспилотников, сообщало Минобороны России. В селе Палатово Красногвардейского района пострадали два человека. В селе Верхососна не было света из-за повреждения линии электропередач. Были повреждены несколько жилых домов.