Песков рассказал, где могут пройти мирные переговоры России и Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, где могут пройти мирные переговоры с Украиной. Он назвал солидным перечень государств, которые могут принять на своей территории представителей Москвы и Киева. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо говорил о возможности предоставить площадку для встречи.

Словакия, по словам господина Пескова, не единственное государство, которое могло бы принять стороны военного конфликта. «Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в равнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много... Главное — выйти на траекторию такого мирного процесса. Пока эта траектория не нащупывается из-за позиции киевского режима»,— рассказал журналистам Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

В июне Владимир Путин в числе условий мирного урегулирования называл вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО. Владимир Зеленский счел эти предложения «ультиматумными» и сказал, что не может им доверять.

О вариантах урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Встречная Украина».