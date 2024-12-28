В Чувашии единовременную выплату участникам специальной военной операции (СВО) увеличат с 1 млн до 1,4 млн рублей в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Повышенную выплату смогут получить жители Чувашии, в том числе сотрудники Росгвардии, заключившие контракт на военную службу, призванные по мобилизации, а также военнослужащие-срочники. Исключение составят курсанты военных образовательных организаций.

На выплату также смогут претендовать иностранные граждане, заключившие контракт через Военный комиссариат Чувашии или пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах.

Для получения выплаты необходимо заключить контракт с 1 января по 31 декабря 2025 года на срок не менее года. Контракт должен предусматривать выполнение задач в рамках СВО на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на Украине.

Ранее сообщалось, что в Чувашии расширили категорию военнослужащих, которые могут получить региональную единовременную выплату.

Сегодня также стало известно, что с 1 января 2025 года в Татарстане единовременная выплата для военнослужащих, заключающих контракт с Министерством обороны РФ, вырастет до 2,2 млн рублей.

Анар Зейналов