Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 млн рублей

В Чувашии единовременную выплату участникам специальной военной операции (СВО) увеличат с 1 млн до 1,4 млн рублей в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 млн рублей

В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Повышенную выплату смогут получить жители Чувашии, в том числе сотрудники Росгвардии, заключившие контракт на военную службу, призванные по мобилизации, а также военнослужащие-срочники. Исключение составят курсанты военных образовательных организаций.

На выплату также смогут претендовать иностранные граждане, заключившие контракт через Военный комиссариат Чувашии или пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах.

Для получения выплаты необходимо заключить контракт с 1 января по 31 декабря 2025 года на срок не менее года. Контракт должен предусматривать выполнение задач в рамках СВО на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на Украине.

Ранее сообщалось, что в Чувашии расширили категорию военнослужащих, которые могут получить региональную единовременную выплату.

Сегодня также стало известно, что с 1 января 2025 года в Татарстане единовременная выплата для военнослужащих, заключающих контракт с Министерством обороны РФ, вырастет до 2,2 млн рублей.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...