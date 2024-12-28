Пять человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 18 боеприпасов и 32 беспилотников. В результате пострадали пять человек. Разрушения получили пять частных домов и пять автомобилей, в том числе автобус. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Малиновка и село Вергилевка подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам двух беспилотников, которые уничтожила система ПВО. Повреждены пристройка дома и надворная постройка.

В Борисовском районе по поселку Борисовка и селу Грузское ударили двумя БПЛА. Разрушения получили ограждение соцобъекта, а также автобус и автомобиль на территории сельхозпредприятия.

Над Валуйским округом система ПВО сбила четыре беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет.

Над Вейделевским районом система ПВО ликвидировала беспилотник. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе села Борисовка и Тишанка, а также хутор Киселев атаковали семью беспилотниками, пять из которых сбила система ПВО. В селе Борисовка в результате детонации дрона о легковой автомобиль пострадали два человека. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Повреждены административное здание и два автомобиля.

В Грайворонском округе села Новостроевка-Вторая и Сподарюшино обстреляли с помощью пяти снарядов и двух беспилотников. Пострадавших и повреждений нет.

В Красногвардейском районе по селам Валуй, Верхососна и Палатово нанесены удары с помощью пяти БПЛА, два из которых сбила система ПВО. В Палатове были ранены два мирных жителя. Им оказана медицинская помощь в Красногвардейской центральной райбольнице, лечение продолжат амбулаторно. Разрушения получили четыре частных дома и линия электропередачи. В селе Верхососна было приостановлено электроснабжение, аварийные службы уже восстановили его.

В Краснояружском районе поселок Прилесье и село Колотиловка обстреляли семью снарядами. Также там сбросили два взрывных устройства с БПЛА. Без последствий.

В Шебекинском округе по селам Муром, Новая Таволжанка и Середа ударили с помощью трех боеприпасов и восьми беспилотников, шесть из которых уничтожили. В селе Муром в результате атаки БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель. Он проходит лечение в областной клинической больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Машина сгорела. В селе Новая Таволжанка вследствие атаки дрона повреждено частное домовладение.

Сутками ранее ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 126 боеприпасов и 37 беспилотников. В результате пострадали шесть человек, разрушения получили семь жилых помещений и шесть автомобилей.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова