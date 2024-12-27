Шесть человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 126 боеприпасов и 37 беспилотников. В результате пострадали шесть человек, разрушения получили семь жилых помещений и шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое и Разумное, селам Красное, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Репное, Таврово, Черемошное, Щетиновка и хутору Угрим ударили с помощью 17 боеприпасов и 16 беспилотников, десять из которых сбила система ПВО. В результате атаки БПЛА в районе села Черемошное пострадал боец теробороны. После оказанной медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение. Еще три человека были ранены при вечернем обстреле таунхауса в поселке Разумное дроном. Две женщины после получения медпомощи отправлены домой, восьмилетний мальчик находится в детской областной клинической больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. За сутки в районе повреждены четыре квартиры в двух таунхаусах, два частных дома, два легковых автомобиля и соцобъект.

В Борисовском районе село Богун-Городок подверглось артиллерийскому обстрелу с помощью пяти боеприпасов. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе село Логачевка также атаковали с помощью пяти боеприпасов. Без пострадавших и разрушений.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино ударили с помощью 37 боеприпасов и 13 БПЛА. В селе Мокрая Орловка пострадал частный дом, в Грайвороне — три легковушки, два хозобъекта и газопровод.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое и Колотиловка обстреляли десятью снарядами и тремя беспилотниками. Последствий не установлено.

В Шебекинском округе поселки Красное и Ленинский, села Белянка, Муром, Ржевка и хутор Мухин атаковали с помощью 52 боеприпасов и пяти БПЛА, четыре из которых ликвидировали. Вечером в горбольницу №2 Белгорода обратился мужчина, который успел покинуть салон автомобиля в момент атаки беспилотника в селе Муром. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и баротравму. От госпитализации он отказался, будет проходить лечение амбулаторно. В муниципалитете поврежден один автомобиль.

Сутками ранее вооруженные силы Украины обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 75 боеприпасов и 22 беспилотников. Никто не пострадал. Разрушения получили 13 жилых помещений и 20 автомобилей, линии электропередач.

Алина Морозова