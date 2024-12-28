Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 декабря

20:00. Всего за 2024 год разовую выплату получили 25 643 человека, вынужденно уехавших из белгородского приграничья, 680 из них — на прошлой неделе. Общая сумма помощи за год составила более 1,4 млрд руб. До конца года выплаты могут получить еще более 5 тыс. жителей на сумму почти 77 млн руб. «Эту работу продолжим и в следующем году. Будем максимально доводить всю информацию тем, кто еще не получил положенные выплаты»,— сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

19:08. Расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

18:23. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб региона.

18:19. Ракетная опасность объявлена в Курской области — региональный оперштаб.

18:06. Более 5 тыс. новогодних подарков получили дети из приграничных районов Курской области, сообщили в правительстве региона.

17:43. Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Курской областью с 15:45 до 16:30 28 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

16:39. С начала боевых действий в Курской области сотрудники Российского Красного Креста помогли 1 379 людям восстановить связь со своими близкими. Пропавшими без вести числились 1 062 гражданских лиц и 317 военнослужащих. По данным на конец декабря, с начала боевых действий в регионе волонтеры обработали порядка 6,8 тыс. заявок по поиску пропавших. Об этом сообщили в организации.

15:51. Крымские десантники овладели опорным пунктом ВСУ в приграничном районе Курской области. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

15:36. Почти 800 бойцов подразделения «Барс-Белгород» получили региональные выплаты. Об этом стало известно в ходе совещания в облправительстве.

14:49. Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении ряда боевиков ВСУ за совершение теракта против мирного населения в Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

14:09. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью с 11:00 до 13:00 28 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

13:57. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 250 военнослужащих, с начала боевых действий — свыше 44 820-ти. Об этом сообщили в Минобороны.

13:29. За неделю в Белгородской области восстановили 265 жилых помещений, ранее пострадавших от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. За этот же период новые повреждения зафиксированы в 174 домах и квартирах. Об этом сообщили главы муниципалитетов в ходе оперативного совещания, отметив, что подрядные организации приступят к работам со 2-3 января.

12:17. Третьеклассница из Липецка получила медаль за поддержку СВО «Своих не бросаем». В свободное от учебы время она плетет маскировочные сети, делает блиндажные свечи, пишет письма бойцам, в которых благодарит их и поддерживает. Об этом сообщили в правительстве региона.

11:49. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 18 боеприпасов и 32 БПЛА. В результате пострадали пять человек, разрушения получили пять частных домов и пять автомобилей, в том числе автобус. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

11:43. ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области. Обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Отрадное FPV-дрон нанес удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки разбито лобовое стекло, посечены капот и правая сторона машины. Еще один дрон атаковал жилой дом — выбито остекление. В поселке Малиновка в результате попадания боеприпаса пробита кровля и повреждена стена частного дома. На хуторе Фироновка Новооскольского округа обнаружены фрагменты беспилотника. Вследствие их падения поврежден прицеп сельхозтехники на территории нежилого домовладения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:30. Ведем работы по восстановлению Новоайдарской райбольницы в ЛНР. Работы были почти завершены, когда по ней ударили ракетами. Надеемся, что к Дню медика (15 июня) введем ее в эксплуатацию. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в ходе пресс-конференции.

10:30. СКР будет расследовать атаки БПЛА на Волоконовский и Красногвардейский районы, а также Шебекинский округ Белгородской области, при которых пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщили в ведомстве.

10:14. Ветеран СВО Артем Коньков вступил в молодежный парламент Липецкой области. Младший сержант с 2022 года выполнял боевые задачи в ЛНР. В 2023 году получил осколочное ранение. Сейчас проходит реабилитацию. Об этом сообщили в липецком облсовете.

9:55. В 2024 году в семьях белгородских бойцов СВО родилось 360 детей. Все они получили единовременную выплату в 50 тыс. руб. из регионального бюджета. Мера поддержки будет распространена и на 2025 год. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

7:41. Всего дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области минувшей ночью было обнаружено и уничтожено 28 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково восстановлено. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

7:22. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией 56 беспилотников, в том числе 28 над Воронежской областью и 11 над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

3:41. Украинские беспилотники атаковали Красногвардейский район Белгородской области. В результате детонации одного из них в селе Платово два мирных жителя получили осколочные ранения. Они направлены в районную больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

3:32. Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА. В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.