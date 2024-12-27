Главные новости за 27 декабря. Сочи

Временные ограничения были введены на работу международного аэропорта Сочи в 5 утра по мск. В 9:15 ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли.

Три горнолыжных курорта Сочи запустили систему единого ски-пасса, объединив свои зоны катания. Теперь посетителям доступны 174 км трасс, соответствующих международным стандартам качества.

Отельеры Сочи могут поднять цены на отдых на фоне экологической катастрофы в Анапе. Такое мнение выразил Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян.

Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила авиасообщение с семью городами России. Решение вступило в силу 28 декабря 2024 года по указанию Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

Эксперт рынка недвижимости сообщил о сокращении предложений частных домов в сегменте краткосрочной аренды Сочи. В декабре 2024 года на рынке представлено тысяча объектов, что на 200 единиц меньше по сравнению с июлем.