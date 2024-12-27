Предложение домов в аренду в Сочи сократилось на 16,7%

Эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков сообщил о сокращении предложений частных домов в сегменте краткосрочной аренды Сочи. В декабре 2024 года на рынке представлено тысяча объектов, что на 200 единиц меньше по сравнению с июлем, приводят слова эксперта «Кубанские Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В декабре 2024 года на рынке краткосрочной аренды Сочи экспонируется 1 тыс. частных домов. С июля нынешнего года объем предложения сократился на 16,7%, или на 200 единиц», – отметил господин Флутков.

Средняя стоимость аренды частного дома в Сочи составляет 9,3 тыс. руб. в сутки. С июля 2024 года цена выросла на 69,1% или на 3,8 тыс. руб. За эти деньги можно снять жилье площадью от 45 до 120 км. м.

Максимальная ставка аренды в Сочи зафиксирована на уровне 150 тыс. руб. в сутки. За эту сумму предлагается особняк площадью 600 кв. м с участком 20 соток в Адлерском районе.

Вячеслав Рыжков