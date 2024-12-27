AZAL отменила рейсы в Сочи

Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила авиасообщение с семью городами России. Решение вступило в силу 28 декабря 2024 года по указанию Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перевозчик прекратил полеты в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. В компании пояснили, что ограничение действует до окончания расследования катастрофы лайнера Embraer 190 и связано с «возможными рисками».

25 декабря самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный, совершил аварийную посадку в казахстанском Актау. На борту находились 69 человек, включая экипаж. В результате происшествия погибли все члены экипажа, выжили 32 пассажира. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами.

На других маршрутах авиакомпания продолжает работу в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков