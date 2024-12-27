Три горнолыжных курорта Сочи запустили единый ски-пасс

Три горнолыжных курорта Сочи запустили систему единого ски-пасса, объединив свои зоны катания. Теперь посетителям доступны 174 км трасс, соответствующих международным стандартам качества, отмечают в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Роза-Хутор» предоставляет наибольшую зону катания протяженностью 105 км. На территории «Газпром Поляны» расположено 39 км трасс, Курорт Красная Поляна располагает 30 км спусков.

Для удобства гостей между нижними станциями канатных дорог всех трех курортов организовано бесплатное автобусное сообщение.

Единый ски-пасс на горнолыжный сезон 2024/2025 доступен к покупке в кассах всех трех курортов. Гостям предлагается несколько тарифов. Все три курорта уже открыли сезон катания. Ориентировочно он продлится до конца апреля.

Вячеслав Рыжков