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Сочинские отельеры могут поднять цены на фоне катастрофы в Анапе

Отельеры Сочи могут поднять цены на отдых на фоне экологической катастрофы в Анапе. Такое мнение выразил «Ъ-Кубань» Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По мнению спикера, сочинские отельеры поднимут цены, если на курорт хлынет дополнительный поток туристов, отказавшихся от отдыха в Анапе. Эксперт также отметил, что в Анапе больше всего в России отелей, работающих по системе «все включено», а в Сочи такого сервиса нет.

Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты отмечают, что, хотя туристы стали более осторожно планировать летний отдых в Краснодарском крае, серьезных предпосылок для срыва высокого курортного сезона нет. При этом представители отрасли не исключают перераспределения турпотока в Крым. Вероятно, упадет спрос на отдых на майские праздники.

Массовых отмен зимних туров, по словам большинства экспертов, нет. В частности, как рассказал Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, не фиксируют отказов по Сочи и Красной Поляне.

«Сочи и Красная Поляна точно примут всех желающих, пока еще свободных мест достаточно много. Думаю, сейчас главное не драматизировать ситуацию, не нагнетать излишне эмоциональный фон», – добавил господин Богданов.

Вячеслав Рыжков

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