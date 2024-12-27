Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росавиация: аэропорт Сочи временно закрыт

Временные ограничения введены на работу международного аэропорта Сочи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

Ограничения введены с 5 утра по мск.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...