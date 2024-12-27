Росавиация: аэропорт Сочи временно закрыт

Временные ограничения введены на работу международного аэропорта Сочи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

Ограничения введены с 5 утра по мск.

Наталья Решетняк