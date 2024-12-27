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Коммерсантъ FM
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Доллар на международном рынке вырос до 103,5 рублей

Курс доллара на международном рынке Forex поднялся выше 100 руб. и, по данным на 12:02, составил 103 руб./$ (+3,76%). На том же уровне стоимость американской валюты держится в 12:18.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс евро на бирже вырос до 105,18 (+0,93%). руб./€. Стоимость юаня составляет 14,16 руб. (+3,5%). Центробанк установил официальный курс доллара на 27 декабря на уровне 99,22 руб./$, евро — 103,29 руб./€., юаня — 13,47 руб.

Центробанк объяснял ослабление рубля влиянием санкций. По мнению регулятора, они отразились на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Рубль положился на ставку».

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