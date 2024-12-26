Три сооснователя «Кухни на районе» вышли из числа учредителей сервиса

У сервиса доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») сменилась структура владельцев. Из состава 25 декабря вышли сооснователи компании Олег Козырев, Кирилл Родин и Алексей Колесников, а также «О2О Холдинг».

Информацию из ЕГРЮЛ опубликовал господин Козырев в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Из нее следует, что единственным известным учредителем остается гендиректор компании Антон Лозин, у него 2,58%. С июля он находится под домашним арестом по делу об отравлении ботулизмом. 25 декабря у «Кухни на районе» появился новый учредитель, но его данные скрыты.

«О2О Холдинг», который вышел из состава владельцев, был создан в 2019 году как предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. Последняя, которая переименовалась в VK, позднее вышла из совместного предприятия. Сейчас владельцы «О2О Холдинг» скрыты.

Летом суд приостанавливал работу «Кухни на районе» на 90 дней из-за массового заражения ботулизмом. В общей сложности заразились 417 человек в 11 регионах. Причиной стала фасоль от стороннего поставщика, которая применялась в салате. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Подробнее о вспышке ботулизма — в материале «Ботул недоверия».