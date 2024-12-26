В Ярославской области вырастут цены на проезд в электричках

В Ярославской области с 1 января 2025 года вырастет тариф на перевозку пассажиров в пригородном сообщении. Соответствующий приказ опубликовало областное министерство тарифного регулирования.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области вокзал Ярославль-Главный

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 2024 году стоимость 1 пассажиро-километра составляет 4,41 руб., в следующим года она вырастет до 4,67 руб. Речь идет о поездках, которые осуществляет «Северная пригородная пассажирская компания». Сама плата поездки складывается из фактически пройденного расстояния.

Кроме того, приказом министерства установлена новая стоимость поездки экспресс-поездом «Чайка» в пригородном сообщении на маршруте «Ярославль — Рыбинск». Она составит 320 руб., что на 30 руб. больше, чем в 2024 году.

Напомним, что с 2025 года тариф на пригородные поезда в черте Ярославля станет фиксированным и составит 38 руб.

Алла Чижова