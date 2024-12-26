В Ярославле определили стоимость проезда в «легком метро»

С 1 января 2025 года тариф на пригородные поезда в черте Ярославля станет фиксированным и составит 38 руб. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЖД Фото: СЖД

Введение фиксированной стоимости произойдет в рамках первого этапа создания «Я легкое метро». Тариф будет действовать на участках маршрутов пригородного железнодорожного сообщения, ограниченными станциями Молот, Филино, Липовая Гора и Раздолье. Зимой он распространится на 33 поезда, а летом — на 36.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Романа Душко, фиксированная цена привлечет внимание жителей города к выбору поезда как способа передвижения по Ярославлю. «Это снизит нагрузку на улично-дорожную сеть в часы "пик"»,— отметил господин Душко.

Алла Чижова