Набережночелнинский суд отправил владелицу агрофирмы «Мир» Елену Собину под домашний арест до 24 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Челнах отправил под домашний арест хозяйку фермы, где погибли 6 рабочих

Фото: Пресс-служба Набережночелнинского городского суда РТ Суд в Челнах отправил под домашний арест хозяйку фермы, где погибли 6 рабочих

Фото: Пресс-служба Набережночелнинского городского суда РТ

На фигурантку возложили определенные ограничения. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал о задержании учредителя и гендиректора агрофирмы «Мир» после пожара, в котором погибли шесть человек. Ночью 24 декабря в поселке Малореченский Татарстана произошло возгорание в доме для временного проживания рабочих. В здании находилось 39 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По данным портала Rusprofile, гендиректором компании «Мир» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. выступает Владимир Чайка, а единственным учредителем — Елена Собина. Отец обвиняемой Николай Собин пять лет возглавлял Минсельхоз Удмуртии.

UPD: Набережночелнинский суд отправил гендиректора компании «Мир» Владимира Чайку в СИЗО до 24 февраля.

Диана Соловьёва