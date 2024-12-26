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Коммерсантъ FM
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ЦБ после новогодних праздников возобновит продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России сообщил, что возобновит с 9 января операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Они были приостановлены с 28 ноября на фоне резкого ослабления курса рубля. С учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты с 6 декабря 2024-го по 14 января 2025 года (5,45 млрд руб. в день) ЦБ с 9 по 14 января следующего года будет продавать валюту в объеме 3,41 млрд руб. в день.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С 15 января по 30 июня следующего года ЦБ будет покупать и продавать иностранную валюту исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж 8,86 млрд руб. в день.

В конце июня 2025 года регулятор планирует опубликовать данные об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие следующего года. Корректировка будет основываться на информации Минфина об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в рублевые активы за первое полугоде 2025 год. Также будет учтен расход средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета, не предусмотренный бюджетным правилом за 2024 год.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Рубль положился на ставку».

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