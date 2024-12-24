В Татарстане возбудили дело после гибели шести человек на пожаре

СКР по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре на животноводческом комплексе в Елабужском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в ночь на 24 декабря в поселке Малореченский. В деревянном бараке, где находились 39 граждан Республики Узбекистан, произошло возгорание. В результате пожара погибли шесть человек.

Дело возбуждено по четырем статьям УК РФ: ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 (халатность), ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным следствия, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр, назначены необходимые экспертизы.

После трагедии раис Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить все помещения на агрофермах для временного проживания рабочих.

Анар Зейналов