Владельца базы отдыха в Тобольске, где массово отравились дети, взяли под стражу

В Тобольске (Тюменская область) владельцу базы отдыха «Сказка», где 15 детей отравились парами хлора, избрали меру пресечения — его взяли под стражу на два месяца. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 53-летний Алмаз Речапов пробудет под стражей до 22 февраля 2025 года. Ранее ему было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным суда, Алмаз Речапов, являясь директором базы, не обеспечил надлежащие меры безопасности, что привело к оказанию услуг, не соответствующих требованиям. В результате инцидента пострадали 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, один ребенок в возрасте 3 месяцев и двое взрослых. Дети были госпитализированы в больницу, позже их состояние оценивалось как стабильное.

После происшествия региональный Роспотребнадзор обнаружил нарушения гигиенических требований по содержанию хлора в бассейне базы отдыха и бассейн временно закрыли.