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В Тобольске 15 детей отравились парами хлора в бассейне

В Тобольске (Тюменская область) 15 детей госпитализировали после купания в бассейне на частной базе отдыха. Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области, на месте работали три бригады скорой медицинский помощи, пациенты доставлены в Областную больницу №3.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«15 несовершеннолетних пациентов госпитализированы в профильное отделение учреждения. Состояние – средней степени тяжести. Двое взрослых пациентов обратились самостоятельно, после осмотра и оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение»,— сообщили в региональном департаменте.

Из-за отравления парами хлора 15 детей и двух взрослых, следственный отдел по Тобольску СУ СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 21 декабря на базе отдыха на мероприятии находилась компания взрослых с детьми. После посещения бассейна две женщины, а также 15 детей от 9 до 11 лет один ребенок в возрасте 3 месяцев, почувствовали себя плохо – у них появился кашель, покраснели глаза и кожа, появилась тошнота. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация в комплексе, допрашиваются владелец базы отдыха и другие свидетели»,– прокомментировали в региональном СКР.

По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел на базе отдыха «Сказка», ведомство также организовало проверку.

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