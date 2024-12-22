Состояние детей, отравившихся в бассейне Тобольска, оценивают как стабильное

В Тобольске состояние детей, пострадавших от отравления парами хлора в бассейне на базе отдыха, оценивают как стабильное, сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Тобольска приехал к пострадавшим детям

Фото: Telegram-канал Петра Вагина Глава Тобольска приехал к пострадавшим детям

Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Сегодня пострадавших посетили глава города Тобольска Петр Вагин и главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко. «Главный врач Дмитрий Бойко рассказал, что состояние школьников оценивается как удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает. Сейчас дети остаются под наблюдением медиков, получают все необходимое лечение»,– сообщил Петр Вагин. В департаменте сообщили, что детей готовят к выписке.

Напомним, накануне после посещения бассейна две женщины, а также 15 детей от 9 до 11 лет и один ребенок в возрасте 3 месяцев, почувствовали себя плохо. Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).